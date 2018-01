São Bento vence e lidera a Série A-3 O São Bento venceu neste domingo o Jaboticabal por 3 a 1 e se isolou na liderança do Campeonato Paulista da Série A3, já que agora soma 28 pontos. A segunda colocação é do União Mogi, que chegou aos 26 pontos com a vitória sobre a Inter de Bebedouro por 2 a 1. Quem caiu na classificação geral com os resultados desta rodada foi o então líder Atlético Sorocaba, que agora divide a terceira colocação com o Flamengo de Guarulhos. O Atlético perdeu para o Oeste por 1 a 0 e o Flamengo venceu o XV de Piracicaba por 2 a 0. O fato curioso da rodada aconteceu no jogo Marília 3 x 0 Taubaté. O time da casa, um dos mais tradicionais de São Paulo, está sem técnico e foi dirigido pelo presidente Hely Bíscaro. Resultados da Rodada - Noroeste (6) 0 x 0 (7) Bandeirante, Garça 1 x 2 Taquaritinga, Oeste 1 x 0 Atlético Sorocaba, São Bento 3 x 1 Jaboticabal, Inter de Bebedouro 1 x 2 União Mogi, Marília 3 x 0 Taubaté, XV de Piracicaba 0 x 2 Flamengo e Independente 3 x 2 XV de Jaú. A Classificação é a seguinte: 1) São Bento - 28 2) União Mogi - 26 3) Flamengo, Atlético Sorocaba, Bandeirante e Noroeste - 25 7) XV de Piracicaba - 24 8) Oeste - 23 9) Jaboticabal - 21 10) XV de Jaú 19 11) Marília - 18 12) Independente - 17 13) Taubaté e Taquaritinga - 16 15) Garça - 15 16) Inter de Bebedouro - 5.