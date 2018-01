São Bento vence Juventus e mantém 100% O São Bento manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista da Série A-2 ao vencer o Juventus, por 2 a 1, na Rua Javari, em São Paulo (SP). Assim, time sorocabano atingiu os 18 pontos, quebrando a invencibilidade do Juventus, que continua com 11 pontos, ainda na vice-liderança do Grupo 2. Todos os gols saíram na segunda etapa. Gleisinho abriu o placar aos 40 segundos para o time visitante, com Neto ampliando aos 37 minutos. O Juventus ainda diminuiu com o zagueiro Fransérgio, de cabeça, aos 39 minutos, mas não conseguiu chegar ao empate a pesar da pressão nos últimos minutos. O Juventus voltará a campo no dia 6 de março, para jogar contra a Matonense, em Matão (SP). Já o São Bento irá enfrentar o Taubaté, em Sorocaba (SP). Em Bragança Paulista, o Bragantino conseguiu a vitória sobre a Matonense aos 52 minutos do segundo tempo, quando Fabiano marcou o gol. O time de Bragança Paulista, agora, tem 10 pontos, em quarto lugar do Grupo 2. Já a Matonense sofreu seu sexto tropeço, sendo ainda o lanterna sem nenhum ponto. Havia, como sempre, dúvida sobre a presença do time. Desta vez, amparado por uma liminar, o presidente Oberdan Silva conseguiu colocar em campo seus jogadores. Na próxima rodada, o Bragantino voltará a campo no dia 5 de março, para enfrentar o Oeste, em Itápolis (SP). A Matonense terá pela frente o Juventus no dia seguinte, domingo, em Matão (SP).