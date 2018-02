São Bento vence Nacional na Série A2 O São Bento venceu o Nacional, por 1 a 0, nesta quinta-feira, em Sorocaba, mantendo suas chances de classificação no Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A2. O time sorocabano, agora, tem 23 pontos, ocupando a terceira posição. O Nacional, com 19 pontos, está eliminado. O Atlético Sorocaba já é o primeiro semifinalista, independente do resultado que tenha com o São José, no Vale do Paraíba, porque já tem 25 pontos. Na última rodada, haverá em Matão, o confronto direto entre Matonense, vice-líder com 24 pontos, e o São Bento, definindo a segunda vaga.