São Bento x Taubaté: jogo dos opostos O São Bento, com 47 pontos, líder absoluto da Série A-3 do Campeonato Paulista, está próximo da primeira vaga do acesso à A-2 de 2002. Nesta quarta-feira, às 15 horas, pela 23ª rodada, o time de Sorocaba terá um jogo complicado no Vale do Paraíba, diante do Taubaté (27), que briga para fugir da ameaça de rebaixamento. Seis times ainda brigam pela segunda colocação e cada partida será importante para essa definição. O Flamengo (41), de Guarulhos, segundo colocado, enfrentará o Independente (30), em Limeira, e ainda torce para o tropeço de outros concorrentes. É o caso do Atlético Sorocaba (40), que receberá o XV de Piracicaba (34), o sétimo, mas que ainda tem possibilidades do acesso. O Bandeirante (40), de Birigui, é outro que jogará fora, contra o Marília (31). Em Jundiaí, o União (38), de Mogi das Cruzes, enfrenta o Oeste (36), de Itápolis, em confronto direto por uma vaga. Três jogos completam a rodada. Em Bauru, o Noroeste (32) enfrentará o Taquaritinga (24), o penúltimo colocado. O Jaboticabal (30) receberá o Garça (26), outro ameaçado de cair para a Série B1. Em Bebedouro, a lanterna Internacional (8) jogará contra o XV de Jaú (30). Pela Série B-3, 14 partidas serão disputadas nesta quarta-feira (23), às 15 horas: Gazeta x Itararé, Grêmio Barueri x Guaçuano, Osan x Joseense, Paulistano x União Suzano, Pirassununguense x Vocem, Ranchariense x Prudentino, Paulista de Caieiras x Ponte Preta-Sumaré, Serra Negra x Ginásio Pinhalense, União do Vale x Águas de Lindóia, Amparo x Jacareí, Andradina x Montenegro, Comercial de Tietê x Tanabi, Corinthians-B x União Iracemapolense e Catanduvense x Elosport.