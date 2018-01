São Bernardo bate o Guarani e assume a liderança provisória da Série A2 paulista

O São Bernardo derrotou o Guarani pelo placar de 2 a 1, nesta terça-feira, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A2 - a segunda divisão estadual. De quebra, assumiu a liderança provisória, mas pode ser ultrapassado por Penapolense ou Taubaté, ambos com 100% de aproveitamento até o momento.

+ Rio Claro leva W.O. antecipado por não ter estádio liberado na A-2

São Bernardo e Guarani fizeram uma partida equilibrada, com um leve domínio do time mandante que abriu 2 a 0, com gols de Alvinho e Ewerton Ageu. O time de Campinas (SP) apostou em uma pressão nos minutos finais, chegou a diminuiu com Denner, mas acabou saindo derrotado.

Ainda invicto com sete pontos, o São Bernardo acabou a terça-feira na primeira colocação. Com três, o Guarani, que vinha de vitória para cima do Nacional por 2 a 0, ficou em oitavo.

Mais cedo, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP), o Água Santa conquistou a sua primeira vitória na competição ao derrotar o Batatais, de virada, por 2 a 1. Marcos Cortez abriu o placar para o time visitante, enquanto que Leandro Cearense e Alex Gonçalves confirmaram o triunfo dos mandantes.

Curiosamente, Água Santa e Guarani vão se enfrentar nesta sexta-feira, em Campinas, pela quarta rodada. O time de Diadema deixou a zona de rebaixamento e subiu para a 11.ª colocação, com três pontos. O Batatais, que perdeu a invencibilidade, ficou em sétimo, com quatro.

A rodada será encerrada nesta quarta-feira com cinco jogos. Destaque para o confronto entre Taubaté e Penapolense. Rio Claro e Juventus também jogariam, mas o time do interior paulista acabou levando W.O. por não ter conseguido a liberação de seu estádio a tempo para o jogo.

Confira a 3.ª rodada da Série A2 paulista:

Terça-feira

Água Santa 2 x 1 Batatais

São Bernardo 2 x 1 Guarani

Quarta-feira

16 horas

Nacional x Votuporanguense

20 horas

Taubaté x Penapolense

XV de Piracicaba x Oeste

Internacional (Limeira) x Portuguesa

Audax x Sertãozinho

Rio Claro 0 x 3 Juventus (W.O.)