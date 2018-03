São Bernardo bate Santo André fora de casa e sobe na tabela do Paulista

O São Bernardo venceu o dérbi do ABC Paulista. Numa manhã de muito sol neste domingo, o time bateu o Santo André por 1 a 0 no estádio Bruno José Daniel, com gol de Walterson ainda no primeiro tempo. O resultado desta quarta rodada do Campeonato Paulista derrubou mais um invicto na competição e ainda manteve o time de Sérgio Vieira na briga pela classificação.

Isso porque o São Bernardo chegou aos seis pontos no Grupo A, colado no Ituano, que tem sete - o Corinthians é o líder, com nove. Já o Santo André, que vinha de uma importante vitória contra o Corinthians fora de casa, permanece com cinco pontos no Grupo C, ainda atrás do Novorizontino, que tem seis. O líder Palmeiras também soma seis, mas ainda entrará em campo neste domingo.

Defendendo a invencibilidade na competição e com uma semana para trabalhar, o técnico Toninho Cecílio tentou mudar o posicionamento do Santo André para surpreender o adversário. O volante Fernando Neto foi deslocado para a lateral esquerda, com Dudu Vieira preenchendo o espaço no meio de campo. A mudança foi para melhorar a saída de bola e pressionar o São Bernardo no campo ofensivo, mas o tiro saiu pela culatra.

Isso porque Sérgio Vieira percebeu a mudança e pediu para que os seus comandados jogassem pelo outro lado, em cima de Jean. Pressionado, o lateral-direito errou um recuou de bola para o goleiro e viu Walterson entrar em velocidade para tocar no canto de Zé Carlos, logo aos 18 minutos. A desvantagem no início do jogo caiu como um balde de água fria em cima do Santo André, que não conseguiu reagir na primeira etapa.

Fernando Neto inclusive voltou para o meio de campo com o andar da partida, onde tem mais intimidade. Àquela altura o São Bernardo já conseguia trabalhar bem a posse de bola e dominou as principais oportunidades, enquanto o Santo André não encontrava espaço na marcação e tinha que arriscar as famosas "ligações diretas" com o campo de ataque. Ciente que precisava melhorar, Toninho Cecílio mudou o posicionamento do time.

Jean, que falhou no gol adversário, deu lugar ao meia Guilherme Garré, e Eduardo Ramos, que pouco produziu, saiu para a entrada do atacante Claudinho. Com um time muito mais ofensivo, o Santo André conteve o São Bernardo, mas não conseguia trabalhar a bola no chão. Sem espaço, o time seguiu arriscando as ligações diretas ou então com a velocidade de Dudu Vieira pela direita, que àquela altura já tinha se tornado lateral.

Debaixo do forte sol em Santo André, o São Bernardo começou a cansar de imprimir um ritmo forte de marcação. Foi quando o time da casa cresceu de produção, principalmente com Dudu Vieira. Na melhor oportunidade, ele driblou a marcação pela direita e cruzou no segundo pau. A zaga falhou e ela sobrou para Deivid, que, mesmo praticamente na linha do gol, conseguiu cabecear errado e desperdiçar.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira, desta vez pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O São Bernardo recebe o Mirassol no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, às 17 horas. Já o Santo André viaja até Araraquara para enfrentar a Ferroviária na Arena da Fonte Luminosa, às 19h30.

FICHA TÉCNICA:

SANTO ANDRÉ 1 X 0 SÃO BERNARDO

SANTO ANDRÉ - Zé Carlos; Jean (Guilherme Garré), Reniê, Leonardo e Fernando Neto; Baraka, Dudu Vieira, Diogo Orlando e Eduardo Ramos (Claudinho); Henan e Edmilson (Deivid). Técnico: Toninho Cecílio.

SÃO BERNARDO - Daniel; Eduardo, Edimar, João Francisco e Paulo Henrique; Geandro, Vinicius Kiss (Willian) e Fellipe Mateus (Paulo Marcelo); Walterson (Braga), Edno e Marcinho. Técnico: Sérgio Vieira.

GOL - Walterson, aos 18 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido de Souza.

CARTÕES AMARELOS - Jean e Edmilson (Sandro André); Paulo Henrique (São Bernardo).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).