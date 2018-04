São Bernardo contrata novo técnico para fugir da zona da degola

Menos de 24 horas depois da demissão de Edson Boaro, a diretoria do São Bernardo já anunciou o seu novo técnico. Trata-se de Roberto Fonseca, que deixou recentemente o ABC, de Natal. Ele se apresenta ao clube do ABC Paulista na manhã desta terça-feira e assume o time para tentar evitar o rebaixamento no Campeonato Paulista.

Ex-zagueiro de sucesso, Roberto Fonseca já construiu uma carreira sólida como técnico, dirigindo clubes como CRB, ABC, Londrina, Criciúma, entre outros pelo Brasil. Em São Paulo, já fez bons trabalhos em outros dois times do ABC, São Caetano e Santo André, além de passar por Ituano, Oeste, Linense, entre outros.

Mas Fonseca terá muito trabalho à frente do novo clube. Com a derrota para o Rio Claro, no último domingo, por 1 a 0, o clube entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, em 18.º lugar, com oito pontos, além de ser o lanterna do Grupo A. A estreia do novo treinador acontecerá no domingo, recebendo o Palmeiras, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.