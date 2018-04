São Bernardo derrota XV em Piracicaba e lidera Grupo C

PIRACICABA - O São Bernardo conseguiu manter os 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, o time do ABC não se intimidou com o estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba, derrotou o XV de Piracicaba por 2 a 1, pela segunda rodada, e de quebra assumiu a ponta do Grupo C.

Com o resultado, o São Bernardo chegou aos seis pontos porque tinha vencido o Botafogo na estreia, derrubando o Santos da primeira posição da chave. O XV de Piracicaba, por outro lado, perdeu pela segunda vez e segue como lanterna da chave B.

O JOGO

A expectativa pela estreia dentro de casa era alta no Barão de Serra Negra, mas o time piracicabano não conseguiu corresponder dentro de campo. Logo na primeira boa chegada, aos 13 minutos, o São Bernardo abriu o placar. Careca enfiou boa bola e Marino, na saída de Márcio, bateu forte, marcando um belo gol.

As coisas se complicaram ainda mais para o XV de Piracicaba pouco antes do final do primeiro tempo. Aos 38 minutos, Bady arriscou de longe, a bola desviou na defesa do clube mandante, matando as chances de defesa do goleiro Márcio.

Na volta do intervalo, o XV de Piracicaba voltou com outra postura e animou seu torcedor. A entrada de Breitner deu mais movimentação e os donos da casa conseguiram diminuir aos 7 minutos. Adilson tentou fazer o cruzamento e Luciano Castán cortou com a mão. Breitner bateu o pênalti com categoria.

Apesar da pressão, o São Bernardo conseguiu se segurar bem e controlou o jogo da forma que queria, esperando uma oportunidade para definir o jogo no contra-ataque. Os donos da casa chegaram a balançar as redes novamente, com Adilson, mas a arbitragem assinalou impedimento.

Os dois times voltam a campo neste sábado. O XV de Piracicaba encara a Portuguesa, às 17 horas, novamente no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba. Mais tarde, às 21 horas, o São Bernardo encara o Corinthians, no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA

XV DE PIRACICABA 1 x 2 SÃO BERNARDO

XV DE PIRACICABA - Márcio; Vinícius Bovi, Pitty, Leonardo Luiz e Fabiano (Felipe Adão); Adilson Goiano, Alan Bahia (Adriano Ferreira), Jean Carioca (Breitner) e Danilo Sacramento; Pipico e Adilson. Técnico: Edison Só.

SÃO BERNARDO - Wilson Júnior; Rafael Cruz, Fernando Lombardi, Leandro Castán e Eduardo; Daniel Pereira, Edson Felipe, Marino e Bady (Márcio); Márcio Diogo (Gil) e Careca (Dudu Lima). Técnico: Edson Boaro.

GOLS - Marino, aos 12, e Bady, aos 39 minutos do primeiro tempo; Breitner (pênalti), aos 7 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Adilson Goiano (XV de Piracicaba); Fernando Lombardi, Luciano Castán e Rafael Cruz (São Bernardo).

ÁRBITRO - Paulo César de Oliveira (Fifa).

RENDA - R$ 65.630,00.

PÚBLICO - 2.544 pagantes.

LOCAL - Estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba (SP).