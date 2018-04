São Bernardo estreia contra o Paraná na Copa do Brasil

SÃO PAULO - A rodada desta semana da Copa do Brasil será concluída nesta quinta-feira com mais três partidas, todos jogos de ida. O único clube paulista em campo será o São Bernardo. Em sua primeira participação na Copa do Brasil, o time recebe o Paraná Clube às 21h30 no Estádio 1.º de Maio, em São Bernardo do Campo.

O time entra em campo, mas sem esquecer o Campeonato Paulista, torneio em que ainda corre o risco de rebaixamento. O mesmo não se pode dizer dos paranaenses, que praticamente cumprem tabela no Estadual. O vencedor deste confronto encara quem ganhar de Noroeste e Criciúma.

O Bahia tenta se reabilitar da derrota para o rival Vitória contra o Maranhão, às 21h50, no Estádio Castelão, em São Luís. Contratado segunda-feira, o técnico Joel Santana ainda não fará sua estreia. O time será comandado pelo auxiliar Eduardo Barroca. No outro jogo, às 20h30, o Parnahyba recebe o ABC, no Estádio Dirceu Arcoverde, no Piauí.