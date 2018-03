São Bernardo goleia e fica perto do acesso na Série A-3

Com um futebol bastante eficiente, o São Bernardo goleou o Linense por 4 a 1, na manhã deste domingo, e ficou perto do acesso no Campeonato Paulista da Série A-3. O jogo foi disputado no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, e marcou o encerramento da quarta rodada da fase final da competição. A vitória deste domingo deixou o São Bernardo na liderança do Grupo 2, com nove pontos somados. Tem três de vantagem sobre Votoraty e Oeste Paulista, que dividem a segunda colocação da chave. E o Linense, que tinha sido líder e sensação da primeira fase, tem apenas três pontos, praticamente eliminado. No Grupo 3, que teve dois jogos no sábado, Flamengo e União Barbarense dividem a liderança, com oito pontos cada. O Nacional está em segundo lugar, com quatro pontos, e o São Carlos, com apenas um ponto, já ficou fora da briga. CONFIRA OS RESULTADOS DA RODADA: Sábado União Barbarense 1 x 1 Flamengo Nacional 3 x 3 São Carlos Oeste Paulista 2 x 1 Votoraty Domingo Linense 1 x 4 São Bernardo