São Bernardo goleia na Série B paulista O São Bernardo assumiu a liderança provisória do Grupo 10 do Campeonato Paulista da Série B (equivalente à quarta divisão) ao golear o Velo Clube por 4 a 1, neste sábado à tarde, no ABC. A vitória deixou o São Bernardo com sete pontos, enquanto o Velo continua com três, em último lugar. Este jogo abriu o returno da terceira fase. Na semana passada, em Rio Claro, o Velo tinha vencido por 3 a 1. Nesta tarde, o time visitante saiu na frente com Paulinho, no final do primeiro tempo. O time da casa virou o placar com gols no segundo tempo, com Careca (2), Dedé e Reginaldo. Ainda neste sábado jogam São Carlos x Penapolense.