São Bernardo lidera e XV quebra tabu de 62 anos contra o Guarani na Série A2

A sétima rodada da Série A2 do Campeonato Paulista - a segunda divisão estadual - teve sequência nesta quarta-feira com cinco jogos. Apenas duas equipes conseguiram sair com a vitória - São Bernardo e XV de Piracicaba. Enquanto a equipe do ABC segue soberana, liderando o torneio de forma isolada, o time de Piracicaba (SP) acabou com um tabu de 62 anos, vencendo o duelo regional contra o Guarani.

À tarde, o São Bernardo complicou ainda mais a vida do Juventus ao vencer por 1 a 0, no estádio da Rua Javari, em São Paulo. O clube do ABC segue líder, chegando aos 17 pontos e abrindo três da Penapolense, que está em segundo lugar. O tradicional time paulistano, por outro lado, segue na luta contra o rebaixamento, em 15.º lugar com apenas três pontos.

Mais tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), o XV de Piracicaba surpreendeu o Guarani e venceu por 1 a 0. Os piracicabanos não derrotavam o time campineiro fora de casa há 62 anos - a última vitória havia sido em 1956. Desde então, haviam sido 26 triunfos alviverdes e 13 empates.

O resultado manteve o Guarani fechando o G4, em quarto lugar, com 12 pontos, empatado com o Rio Claro, mas levando vantagem no saldo de gols (5 a 2). O XV de Piracicaba é o oitavo, com 11.

Aconteceram outros três empates, todos por 1 a 1: Votuporanguense x Rio Claro, Sertãozinho x Água Santa e Batatais x Taubaté. A sétima rodada termina apenas na próxima quarta-feira, quando a Portuguesa recebe o Audax, no estádio do Canindé, em São Paulo.

Confira a 7.ª rodada da Série A2 paulista:

Segunda-feira

Oeste 1 x 2 Nacional

Terça-feira

Penapolense 2 x 2 Internacional (Limeira)

Quarta-feira

Juventus 0 x 1 São Bernardo

Votuporanguense 1 x 1 Rio Claro

Sertãozinho 1 x 1 Água Santa

Batatais 1 x 1 Barretos

Guarani 0 x 1 XV de Piracicaba

21/02 (quarta-feira)

20 horas

Portuguesa x Audax