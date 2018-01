São Bernardo perde mais uma na B-2 O São Bernardo colecionou mais uma derrota neste sábado, no único jogo do dia do Campeonato Paulista da Série B-2. Mesmo jogando em casa, o time do ABC perdeu por 2 a 0 para o Ecus, de Suzano, no estádio Primeiro de Maio, e continua na lanterna da competição, com apenas um ponto ganho, enquanto o Ecus é o nono colocado Mais sete jogos complementam neste domingo a rodada do Campeonato Paulista da Série B-2. Todos os jogos acontecem às 15 horas.