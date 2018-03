São Bernardo perde outra na Série B-2 Ainda não foi desta vez que o São Bernardo venceu pelo Campeonato Paulista da Série B-2 - quinta divisão. Mesmo atuando em seu campo, o time do ABC perdeu para o Jalesense, por 2 a 1, ficando na lanterna com apenas um ponto. O time visitante melhorou sua situação, chegando aos seis pontos. Na outra partida da rodada, Guarujá e Santacruzense empataram de 1 a 1 no tempo normal, e nos pênaltis a equipe praiana levou a melhor: 3 a 2. Guarujá tem 13 pontos, um a mais que o Santacruzense. Neste domingo, às 11 horas, acontecem as outras seis partidas que completam a oitava rodada do Campeonato Paulista da Série B-2.