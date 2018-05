São Bernardo troca Roberto Fonseca por Sérgio Soares

"Volto ao ABC Paulista depois de algum tempo e chego ao São Bernardo com muita vontade e dedicação para que a equipe possa crescer na competição", revelou Sérgio. O próximo desafio do time será contra o XV de Piracicaba, no próximo domingo, às 19h30, no Primeiro de Maio, pela sétima rodada da competição.

O São Bernardo está apenas na 16.ª posição na classificação geral do Paulistão, com apenas seis pontos. No Grupo B, ocupa quarta posição, apenas a dois pontos do Ituano, primeiro na zona de classificação à próxima fase.

OUTRAS QUEDAS - Outros cinco clubes já trocaram de técnico no Paulistão. O XV de Piracicaba trocou Claudinho Batista por Narciso; o Capivariano Evaristo Piza por Roberto Fernandes; a Ponte Preta Vinícius Eutrópio por Alexandre Gallo, o Rio Claro fez a troca entre Luis dos Reis e Sérgio Guedes e o Botafogo demitiu Marcelo Veiga para contratar Márcio Fernandes, ex-Vila Nova-GO. Ou seja, são seis mudanças em seis rodadas.