São Bernardo vence, avança no Paulistão e rebaixa o Água Santa

O São Bernardo levou a melhor no duelo regional com o Água Santa ao vencer por 1 a 0,neste domingo à tarde, no Estádio Distrital de Inamar, que recebeu quase oito mil torcedores. Com o triunfo no jogo decisivo e válido pela 15.ª rodada da primeira fase, o São Bernardo atingiu os 23 pontos e garantiu a segunda posição no Grupo B, liderado pelo Palmeiras, com 24 pontos, que será seu adversário nas quartas de final.

O resultado ruim teve dura consequência para o novato Água Santa, que volta para a Série A2 paulista um ano após o acesso. O time terminou a sua participação com 16 pontos, em 15.º lugar na classificação geral.

O jogo começou cinco minutos atrasado, segundo a arbitragem pela fumaça causada pelo excesso de fogos de artifício soltos antes do jogo. Nas arquibancadas a torcida local compareceu em peso, aproveitando a promoção dos ingressos a preços de R$ 10, a inteira, e R$ 5, a meia-entrada.

Armado de maneira ofensiva, o time da casa tentou imprimir um ritmo mais forte, diminuindo os espaços na saída de bola do visitante. Mas levou um susto aos 16 minutos. Após cruzamento de Cañete no lado esquerdo, Henal apareceu na pequena área sozinho para cabecear. Por sorte a bola estourou no travessão. Aos 39 minutos, Tatá chutou de fora e Dheimison evitou o pior caindo bem e espalmando.

O segundo tempo começou de novo com atraso de cinco minutos, com a demora do Água Santa para retornar ao gramado. O cenário não mudou. O time da casa tentou atacar, mas sem objetividade e sem finalização. O São Bernardo ficou à espera de uma chance para matar o jogo. E ela apareceu aos 34 minutos, após levantamento do lado direito e a cabeçada de Cañete. Depois disso, em seguida, Guaru ainda acertou a trave do São Bernardo, mas a bola não entrou.

O jogo voltou a ficar parado por cinco minutos por falta de ambulância que deixou o estádio para levar um torcedor adversário machucado ao hospital. Resolvido o transtorno a bola voltou a rolar, mas nada mudou. Assim, o São Bernardo avançou no Paulistão e o Água Santa foi rebaixado.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA 0 X 1 SÃO BERNARDO

ÁGUA SANTA - Dheimison; André Rocha, Gustavo, Eli Sabiá e Danilo Tarracha; Sérgio Manoel, Russo, Tchô (Guaru) e Francisco Alex (Rafael Santiago); Rafael Martins (Bruninho) e Everaldo. Técnico - Márcio Bittencourt.

SÃO BERNARDO - Daniel; Eduardo, João Francisco (Rayan), Luciano Castán e Magal; Marino, Jean Carlos, Cañete e Alyson; Tatá (Jefferson Kanu) e Henan. Técnico - Sérgio Soares.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza

CARTÕES AMARELOS - Bruninho e Gustavo (Água Santa). João Francisco, Jean Carlos, Jefferson Kanu e Rayan(São Bernardo)

RENDA - R$ 54.080,00

PÚBLICO - 7.283 pagantes

LOCAL - Estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP).