São Bernardo vence e quebra jejum O São Bernardo foi o grande destaque da rodada da Série B2 do Campeonato Paulista. O time venceu o Santacruzense por 2 a 1, neste domingo, após um longo jejum de 470 dias, mais de um ano sem vitórias. Do lado de cima da tabela, o Primavera tem muito a comemorar. A vitória por 4 a 3, nos pênaltis, sobre o Lençoense, após o empate em 1 a 1, no tempo normal, garantiu a liderança isolada da competição com 49 pontos. O time de Indaiatuba ainda foi beneficiado pela derrota do vice-líder Rio Claro, que tropeçou em Suzano diante do Ecus, por 2 a 1. Outro resultado surpreendente e que também beneficiou o Primavera, foi o Santarritense, que jogando em casa contra o Monte Azul, perdeu de 2 a 1. A vice-liderança está dividida por três times: Santa Ritense, Monte Azul e Santacruzense, todos com 45 pontos. Resultados: Radium 2 (2) x (3) 2 Penapolense; Lençoense 1 (3) x (4) 1 Primavera; São Bernanrdo 2 x 1 Santacruzense; Santa Ritense 1 x 2 Monte Azul; Palmeirinha 3 x 1 Capivariano; Ecus 2 x 1 Rio Claro; Classificação: 1)Primavera 49 pontos; 2) Rio Claro, Monte Azul e Santa Ritense 45; 5) Linense 39; 6) Lençoense e Guaratinguetá 36; 8) Santacruzense 33; 9) Palmeirinha 30; 10) Ecus 27; 11) Capivariano e Penapolense 26; 13) Guarujá 25; 14) Radium 16; 15) Jalesense 14; 16 ) São Bernardo 4.