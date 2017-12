São Caetano: 4 decisões pela frente Lutando por uma das quatro vagas à Taça Libertadores da América, o São Caetano segue se preparando para os quatro jogos que ainda lhe restam no Campeonato Brasileiro. Com 68 pontos e na sexta posição, o técnico Tite acredita que, mesmo tendo duas partidas contra adversários diretos por um lugar na competição sul-americana, cada jogo será uma decisão. "Temos que encarar todos os jogos como decisivos. Importante é somar pontos para garantir um lugar na Libertadores com antecedência", explicou o treinador do time do ABC Paulista. Nas próximas rodadas o São Caetano enfrenta o Goiás e o Internacional em casa e Fluminense e Juventude fora. O primeiro confronto será contra os goianos. Para este jogo o técnico Tite não poderá contar com o atacante Adhemar, suspenso por dois jogos devido sua expulsão diante do Santos, dia 11 de outubro. O treinador pode optar pela entrada de Warley ou adiantar Marcinho, artilheiro do time, com 13 gols, para jogar ao lado de Somália.