São Caetano acerta com meia Canindé A diretoria do São Caetano acertou na tarde desta terça-feira a contratação do meia Canindé. Ele estava no Paraná, onde disputou o Campeonato Brasileiro de 2004 e ajudou o time a escapar do rebaixamento. Só falta, agora, passar por exames médicos e assinar contrato. Metade do valor pago pela rescisão de seu contrato pertence ao empresário Juan Figger e a outra metade ao empresário Ico Martins. O meia estava sendo pretendido pelo Guarani, mas preferiu acertar com o Azulão por já ter trabalhado com o técnico Zetti, ano passado. Juntos, Canindé e Zetti, sagraram vice-campeões paulistas. "É um treinador que sabe trabalhar com o grupo. Foi com ele que passei meus melhores momentos na carreira", afirmou o jogador. Canindé foi revelado pelo Santos em 2001. Na época, o time da Baixada Santista era comandado por Cabralzinho. No entanto, quando Émerson Leão chegou à Vila Belmiro, preferiu não aproveitar o jogador que acabou sendo emprestado. Depois, ele conseguiu sua liberação na justiça. Mesmo já tendo acerto, Canindé, sergipano de 24 anos, não terá condições de enfrentar o Marília, quinta-feira, no ABC. Nem o atacante Luís Cláudio, contratado na segunda-feira. Já o técnico Zetti pretende aproveitar a goleada sofrida para o Paulista, por 4 a 1, para mudar o esquema tático. Ele prefere o 4-4-2. Mas ainda não definiu a escalação, o que deve acontecer somente nesta quarta-feira. Para este jogo, existem novas opções como Edu Sales, Jales e Neto Mineiro. Além disso, após cumprir suspensão, o lateral-esquerdo Triguinho estará de volta no lugar de Alessandro, que acabou expulso em Jundiaí (SP).