São Caetano acerta com Müller O São Caetano anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante Müller para a disputa do Campeonato Brasileiro. Aos 35 anos, o jogador tinha deixado o Corinthians no final do mês passado e estava sem clube. A apresentação oficial está marcada para acontecer na terça-feira. ?É um jogador de indiscutível qualidade técnica e que está muito disposto a ajudar a equipe?, comemorou o presidente do "Azulão", Nairo Ferreira de Souza, que prometeu mais um reforço para o técnico Jair Picerni.