São Caetano acerta com Nelsinho A diretoria do São Caetano vai anunciar, oficialmente, nesta quarta-feira cedo, o seu novo técnico. Trata-se de Nelsinho Baptista que recentemente teve uma passagem atribulada pelo Santos. Junto com ele formarão a comissão técnica o auxiliar Mauro e o fisicultor Eduardo Baptista, filho do técnico. Os últimos detalhes do acerto ocorreram nesta terça-feira, um dia depois do clube confirmar a saída de Cuca. Os valores do acordo, como sempre, não foram revelados. Curiosamente, Nelsinho já trabalhou no Estádio Anacleto Campanella do ABC em 2003, mas comandou o time apenas por três jogos antes de se transferir para o Nagoya Grampus, do Japão. Em setembro ele voltou ao Brasil, aceitando insistentes convites de Marcelo Teixeira, presidente santista, mas encontrou muita rejeição na Vila Belmiro. Após a apresentação da nova comissão técnica a diretoria vai avaliar o elenco, mas é certo que muitas mudanças vão mesmo acontecer. Um dos pedidos de Nelsinho Baptista para a diretoria é trabalhar com um grupo menor no elenco, entre 26 e 32 jogadores, bem menor aos 40 atletas que compunham o elenco na temporada 2005. Aos 55 anos, Nelsinho é um técnico experiente e considerado disciplinador já tendo trabalhado nos três grandes clubes da capital. Foi campeão brasileiro com o Corinthians, em 1990, bicampeão paulista, em 1997 com o próprio time do Parque São Jorge e no ano seguinte com o São Paulo. Tem ainda no seu currículo, o título paranaense, de 1988, com o Atlético-PR, o goiano, com o Goiás, em 2003. No exterior trabalhou no Chile, na Arábia e no Japão, onde foi campeão nacional pelo Verdy Tokyo, em 1994, e da Copa Nabisco, em 1995.