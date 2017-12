São Caetano acha que vai embalar Mais do que os três pontos conquistados pelo São Caetano na vitória de 2 a 0 sobre o líder Cruzeiro, o técnico Tite acredita que daqui para frente o seu time poderá ganhar a confiança necessária para arrancar no returno no Campeonato Brasileiro. Os números são positivos. Depois da saída do técnico Mário Sérgio, na derrota de 2 a 1 para o Goiás, em Goiânia, o São Caetano se mantém cinco jogos invictos. "Os números vão dando confiança para os jogadores. Além disso, estamos evoluindo, porque marcamos dois gols em cima do Cruzeiro, um dos melhores times do Brasil", comentou, todo eufórico. A vitória também deixou o Azulão em boa situação, com 38 pontos, em oitavo lugar e dentro do seu objetivo de chegar entre os quatro primeiros colocados. Mas a ordem do técnico para seus jogadores é manter a mesma "seriedade e humildade". O próximo jogo será, de novo, em casa contra o Fortaleza, que luta para fugir do rebaixamento. "Há um equilíbrio muito forte entre os times do campeonato. Tanto o líder como o último colocado, no caso o Grêmio, são adversários fortes. Cada um tem seu objetivo e faz de tudo para alcançá-lo", comentou Tite.