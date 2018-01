São Caetano acredita que poderia ter vencido a partida O empate por 1 a 1 com o São Paulo, neste sábado, pela semifinal do Paulistão foi considerado um bom resultado tanto por jogadores do São Caetano quanto pelo técnico Dorival Junior. No entanto, ninguém escondeu uma ponta de decepção por não ter saído do Pacaembu com a vitória. "O São Caetano tem um potencial muito maior do que foi apresentado. Então, acho que na próxima semana poderemos vencer e garantir uma vaga na final. O jogo foi bom, foi franco até de mais pelo nosso padrão. No primeiro tempo, o São Paulo jogou melhor, mas no segundo tempo conseguimos equilibrar e até tivemos chance de vencer", analisou Dorival Junior. Nos 20 minutos finais, Dorival Júnior resolveu segurar o empate com a entrada do volante Marabá no lugar do meia Douglas. Deu certo. "Se a gente jogasse totalmente para frente poderíamos até comprometer o resultado", explicou. "Daí daria um relaxamento para o outra partida." "Nós erramos no primeiro tempo e eles dominaram o jogo e marcaram um gol. No segundo tempo conseguimos igualar em qualidade e empatamos. No final da partida, se a gente tivesse tido um pouco mais de tranqüilidade nos contra-ataques, poderia até ter vencido. Mas de qualquer forma, o empate não foi ruim", disse o capitão Thiago. Alguns jogadores do São Caetano acreditam que podem tirar vantagem do fato de o São Paulo jogar quarta-feira à noite, no Peru, contra o Alianza Lima, pela Taça Libertadores. Imaginam que o elenco adversário poderá estar desgastado. "A gente sabia que a pressão ia ser grande hoje, pois eles têm a partida no meio da semana e queriam o resultado agora", falou Luiz. "Se a gente não errar como errou podemos conseguir a vitória no próximo jogo", afirmou, confiante na melhora do time e na classificação. A bola do jogo para o São Caetano aconteceu aos 46 minutos do segundo tempo, quando Marabá fez grande jogada pela direita e cruzou rasteiro. Canindé entrou livre pelo meio da área e só não marcou por que Alex Silva tirou em cima da linha. "Eu sempre tenho a felicidade de pegar bem na bola neste tipo de lance, mas desta vez peguei meio mascado. Mesmo assim o Rogério já tinha ido e o zagueiro tirou em cima da linha", lamentou Canindé. "O jogo foi bom, foi equilibrado e merecíamos até ter vencido, ainda mais por que a gente estava perdendo no primeiro tempo, melhorou no segundo e conseguiu empatar." O treinador do São Caetano segue com o discurso de que o São Paulo é o favorito para chegar à final. "Mas não para transferir a responsabilidade para eles", tratou de esclarecer. "A realidade é esta: hoje, São Paulo e Santos estão num patamar superior. O que não significa que não podemos ser superior a eles durante o jogo."