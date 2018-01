São Caetano adota cautela no Uruguai O São Caetano começa nesta quinta-feira a disputa, inédita em sua história, das quartas-de-final da Copa Libertadores da América. A equipe do ABC paulista enfrenta o Peñarol às 21h10, no estádio Centenário, em Montevidéu. O jogo de volta contra os uruguaios será na próxima terça-feira, no Anacleto Campanella. Por ser a primeira vez que o clube chega a esta fase da Libertadores e ainda por enfrentar um adversário tão tradicional como o Peñarol, fora de casa, o técnico Jair Picerni pediu uma certa cautela aos seus jogadores. "Se não der para definir a vaga lá, então deixamos para o nosso campo", avisou o treinador do São Caetano, para depois completar. "Mas quem deseja ser campeão, precisa estar preparado para tudo." No jogo desta quinta-feira, o São Caetano terá um importante desfalque: o meia-atacante Anaílson, com problemas estomacais, não treinou durante a semana e nem viajou com o grupo para Montevidéu. Em seu lugar, para jogar ao lado de Brandão no ataque, Picerni já definiu que entra Robert. Com isso, o meio terá Aílton e Adãozinho, mais os volantes Serginho e Marcos Senna. "São jogadores que têm dinâmica de jogo. Tocam a bola, se movimentam e se aproximam um do outro", elogiou o treinador, ao avaliar seu meio-de-campo titular.