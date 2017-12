São Caetano adota postura ofensiva O São Caetano vai ter uma postura mais ofensiva no jogo contra o Vasco, domingo, às 16 horas, no estádio Anacleto Campanella, pelo Campeonato Brasileiro. Embora não tenha confirmado oficialmente, o técnico Tite deve mesmo optar pela entrada do atacante Warley no lugar do meia Luís Carlos Capixaba, suspenso com três cartões amarelos. Com isso, Marcinho seria recuado para o meio-de-campo, numa função que já executou outras vezes. "Na verdade, o Marcinho é um meia ofensivo. Ele vai ajudar na marcação, mas também terá liberdade para atacar quando estivermos com a bola dominada", afirmou Tite. Além da entrada de Warley no ataque, Dininho, após cumprir suspensão por três cartões amarelos, retornará na defesa no lugar de Thiago. O São Caetano é o 8º colocado no Brasileiro, com 42 pontos.