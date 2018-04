São Caetano agora é 100% Brasileirão Visivelmente abatimento pela eliminação na Copa Sul-Americana, os jogadores do São Caetano voltaram a treinar nesta quinta-feira à tarde, no estádio Anacleto Campanella. Para levantar o moral do elenco, o técnico Péricles Chamusca pediu a todos que se empenham ao máximo no Campeonato Brasileiro, inclusive com o objetivo de buscar a liderança e o título da temporada. "Agora teremos mais tempo de treinar e centralizar nosso objetivo somente numa competição", definiu Chamusca, após a segunda competição deixada para trás sem sucesso nesta temporada. A primeira foi a Copa Libertadores da América. Nas entrevistas, o técnico não pôde deixar de comentar a eliminação diante do São Paulo, quarta-feira, no Morumbi, nas cobranças dos pênaltis. Para Chamusca o time jogou bem, mesmo estando com um jogador a menos durante quase todo o segundo tempo, devido a expulsão de Marcinho. E também citou a ?chance de ouro? de vencer o jogo na cobrança de penalidade máxima cobrada por Euller, por cima do travessão, aos 41 minutos do segundo tempo. Com relação à eliminação nos pênaltis, Chamusca considerou um fato normal. "Não tínhamos, naquela momento, os nossos melhores cobradores em campo. E temos também que dar méritos ao adversário", explicou. O meia Marcinho tinha sido expulso, Lúcio Flávio e Fernando Baiano estavam na reserva, e o lateral-direito Ânderson Lima nem estava relacionado porque cumpria suspensão automática. O time, agora, se concentra no jogo diante do Coritiba, sábado à tarde, no ABC, quando tentará sua quinta vitória consecutiva, além de defender a terceira posição, com 52 pontos. Na apresentação, os jogadores que atuaram fizeram exercícios na piscina, enquanto os reservas fizeram treinos físicos. Chamusca vai definir o time após o treino tático previsto para esta sexta-feira cedo. Além da volta de Ânderson Lima, que só cumpria suspensão, no lugar de Ceará, a outra mudança deve ser a confirmação de Serginho no lugar de Triguinho que sofreu uma fratura na fase e ficará 20 dias fora dos treinos.