São Caetano, agora, "seca" seus rivais O clima nos vestiários do São Caetano após a goleada por 4 a 1 sobre o Cruzeiro não poderia ser melhor. A vitória foi muito comemorada, pois o time se aproxima ainda mais dos líderes do Brasileirão. Agora, todos se preparam para torcer contra os adversários pelo título, que atuam neste domingo. Um dos mais animados era o atacante Fabrício Carvalho, autor de dois gols. O goleador tem 16 na competição e aparece como artilheiro isolado do time. "Estamos fazendo o dever de casa e não podemos mais nos dar ao luxo de perder pontos. Temos que seguir pontuando e torcer contra os adversários. Mantendo este desempenho, vamos seguir na briga até o final", disse. Quanto ao jogo, o atacante ressaltou que o primeiro tempo foi muito complicado, mas com um jogador a mais no segundo tempo, o São Caetano soube construir a vitória. "O jogo foi muito complicado no começo, mas depois conseguimos transformá-lo em fácil, aliado, é claro, à expulsão do Régis". O técnico Péricles Chamusca teve a mesma opinião do atacante. Ele não gostou do primeiro tempo do time, mas elogiou a postura dos jogadores na etapa final. "Começamos de forma muito lenta, sem dinâmica. Depois melhoramos e aproveitamos o fato de atuar com um jogador a mais". O volante Marcelo Mattos comemorou muito o seu gol, o quarto do Azulão, já que por poucas vezes balançou as redes. "Pô, estava acabando nos recreativos, fazendo quatro, cinco, por treino, mas no campo estava difícil", brincou. "Agora é dar aquela ´secada ´ contra os adversários, para dar um pulo na tabela", finalizou. A partida também representou várias marcas numéricas para o Azulão. O meia Marcinho completou 100 jogos com a camisa do time, chegando a impressionante marca de 50 vitórias. O atacante Fernando Baiano comemora a seqüência de gols. Foi a terceira partida seguida que o atacante marca. Para o goleiro Sílvio Luiz, que retornou de contusão após duas rodadas, a marca é a de melhor defesa da competição, com apenas 36 gols marcados. Com tantos números a favor, o Azulão chegou à oitava vitória seguida no Estádio Anacleto Campanella, tendo o melhor aproveitamento de pontos no segundo turno, com mais de 75% de aproveitamento.