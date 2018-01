São Caetano aguarda pelo meia Ramon No último dia de treinos físicos no São Caetano, o principal assunto era a possível contratação do meia Ramon, do Vasco. A diretoria afirmou que aguarda uma resposta do jogador para confirmar a sua contratação e atender o pedido do técnico Mário Sérgio, que deseja ter um líder conduzindo o time em 2003. Os jogadores entraram em férias nesta sexta-feira e só se reapresentam dia 3, quando serão apresentados os reforços do time para o Campeonato Paulista. Até agora, quatro jogadores foram contratados: o lateral-direito Rafael, os volantes Marco Aurélio e Ramalho, além do atacante Zé Carlos. O treino teve clima de despedida para dois jogadores: os volantes Magrão e Claudecir se despediram dos companheiros e devem ser reintegrados ao elenco do Palmeiras em 2003. Ambos querem permanecer em São Caetano do Sul, mas o time do Palestra Itália os quer de volta.