São Caetano ainda busca "matador" A goleada sofrida pelo São Caetano diante do Figueirense, por 3 a 0, pode acelerar o ritmo das contratações no clube. A prioridade é por um atacante de área capaz de resolver a carência de gols no ataque. Depois da tentativa frustrada de trazer Washington, ex-Ponte Preta e que acertou com o Atlético-PR, a diretoria busca outra opção, mas mantida em sigilo. Como o mercado nacional é carente na posição, a diretoria admite recorrer ao exterior. Nada, porém, parece abalar o centroavante Adhemar, que vive um jejum nunca visto no clube. Há 79 dias ele não marca gols. "Uma hora o gol sai", espera o atacante, que continua sendo mantido pelo técnico Mário Sérgio como titular. O técnico reconhece a necessidade de mais jogadores, porém não se ilude com a chegada de possíveis reforços. Sua idéia é dar moral para o elenco para tentar recuperar, em casa, os pontos perdidos fora. A primeira chance será diante do Atlético Mineiro, sábado à tarde, no ABC. O zagueiro Serginho e o lateral-esquerdo Zé Carlos foram expulsos e terão que cumprir suspensão automática.