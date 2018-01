São Caetano ainda espera por Gilberto O meio campista Gilberto, último jogador a ser contratado pelo São Caetano, finalmente deve se apresentar ao clube nesta quarta-feira, depois de dois dias de muita expectativa no estádio Anacleto Campanella. Devido ao atraso, com certeza ele não ficará à disposição do técnico Tite nos primeiros jogos do Campeonato Paulista. Ele não estará no mesmo ritmo físico dos demais companheiros que desde domingo estão concentrados na Chácara Santa Luzia, em Mauá. A diretoria continua buscando reforços. O zagueiro Serginho, como esperado, renovou contrato por dois anos. Os jogadores participaram de duas sessões físicas nesta terça-feira, às 10 e às 16 horas. Dentro da programação da comissão técnica haverá apenas treino à tarde desta quarta-feira, a partir das 15h30. Na quinta-feira, pela manhã, às 10h30, acontecerá em São Paulo a apresentação do novo fornecedor de material esportivo do clube. Sexta-feira haverá treino à tarde e o final de semana deve ser de descanso.