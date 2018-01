São Caetano ainda não fechou elenco Mesmo com a chegada de seis reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro, a diretoria do São Caetano ainda não se deu por satisfeita e novos reforços podem ser anunciados nos próximos dias. A diretoria estaria negociando com o atacante Washington, do Fenerbahçe, da Turquia. O ex-jogador da Ponte Preta viria em virtude de uma dívida que o clube turco teria a pagar ao time do ABC pela negociação do volante Simão. Até agora chegaram ao estádio Anacleto Campanella os laterais Tiago, Ângelo e Elivélton e os atacantes Denni, Iotte e Jales, revelação do América de Rio Preto no último Campeonato Paulista. Além dele, o meia Rosiney e o atacante Careca, juniores do Corinthians, chegaram para reforçar as categorias de base do clube. Enquanto isso o técnico Mário Sérgio segue preparando o time para enfrentar o Fortaleza domingo, às 16 horas, na capital cearense. Algumas das últimas contratações podem fazer suas estréias no final de semana, como o atacante Jales e o lateral Ângelo, que já estão com suas documentações regularizadas.