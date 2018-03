São Caetano ainda procura um ?matador? Depois da chegada do zagueiro Gustavo, ex-Palmeiras, o técnico Mário Sérgio ainda aguarda por outros reforços para o Campeonato Brasileiro. O maior problema do time, segundo ele, é a falta de um matador, um jogador com características de área e que também seja opção para o jogo aéreo. Washington, ex-Ponte Preta, era a esperança, mas ele foi apresentado nesta terça-feira no Centro de Treinamento do Caju, em Curitiba, como novo reforço do Atlético Paranaense. A diretoria vinha negociando com o atacante desde a segunda rodada. Só aguardava sua liberação, tanto médica como em termos de documentação, para acertar sua contratação. Agora, no entanto, terá que correr atrás de outro atacante com o mesmo perfil. Para complicar, o atacante Adhemar mantém seu jejum de gols desde 23 de fevereiro. Como a semana é tranqüila, a comissão técnica preferiu dar folga nesta terça-feira, com todos voltando aos treinos nesta quarta-feira pela manhã. A partir daí, Mário Sérgio começará a armar o time para o jogo contra o lanterna Figueirense, domingo, em Florianópolis. A principal novidade poderá ser o retorno do ala-esquerdo Zé Carlos, liberado pelo departamento médico. Na vitória sobre o Paysandu, o zagueiro Gabriel foi improvisado no setor.