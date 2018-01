São Caetano ainda sem força máxima O São Caetano começa o Campeonato Paulista sem sua força máxima. As duas principais contratações do time, o volante Mineiro e o atacante Marcinho, estão fora da estréia contra a Portuguesa, no Estádio do Canindé neste domingo às 17 horas. Além dele, o zagueiro Daniel e o atacante Robert também não jogam. Os dois atacantes estão defendendo a seleção brasileira sub-23 no Torneio Amistoso do Catar, enquanto Mineiro está fora de forma, já que não joga há mais de um mês, e Daniel, que operou o púbis no final de 2002, não deve disputar a competição. Na defesa, Serginho entra, enquanto Ramalho, Marco Aurélio, Capixaba e Marlon jogam no meio-campo. Anaílson atua no ataque ao lado de Adhemar. Com isso, o técnico Mário Sérgio irá escalar uma equipe bem desfigurada e longe do ideal. Ele não confirma a escalação e diz que só anunciará o time no vestiário.