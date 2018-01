São Caetano ainda sem time titular O técnico Mário Sérgio ainda não definiu o time titular do São Caetano para a disputa do Campeonato Paulista. A equipe segue treinando em Mauá, onde o treinador espera sanar todas suas dúvidas. Dois jogadores que serão titulares estão com a seleção brasileira Sub-23, disputando um torneio amistoso no Catar: o meia-atacante Marcinho, ex-Corinthians, e o atacante Robert. Com isso, Mário Sérgio vem utilizando Iriney e Anaílson nas posições deles. No primeiro coletivo da semana, o treinador escalou o time com Sílvio Luis; Rafael, Serginho, Dininho e Zé Carlos; Ramalho, Marco Aurélio, Iriney e Luis Carlos Capixaba; Anaílson e Adhemar. Mário Sérgio, porém, deve fazer algumas mudanças na equipe. Na defesa, Marco Aurélio pode ser recuado para o lugar de Serginho, que iria para o banco. Com isso, Iriney permaneceria entre os titulares, na vaga do meio-de-campo. E na lateral-direita, Marlon tem chances de ser o titular. O São Caetano segue treinando na estância Santa Luzia, em Mauá, até o dia 25, véspera da estréia no Campeonato Paulista, diante da Portuguesa, no estádio do Canindé, em São Paulo.