São Caetano ainda tem dúvida tática Absolutamente concentrado na briga pelo título da temporada, o São Caetano recebe o Cruzeiro, neste sábado, às 16 horas, no estádio Anacleto Campanella, no ABC. O atual campeão paulista vai tentar a sua oitava vitória consecutiva em casa, um dos fatores que o deixaram com o excelente aproveitamento de 74,5% no returno do Campeonato Brasileiro, o melhor entre todos os participantes. O time paulista soma 71 pontos, na quarta posição, enquanto o time mineiro, fora do rebaixamento e sem esperanças de tentar o bicampeonato, tem 53 pontos, na 13ª posição. O São Caetano é o melhor time do segundo turno, tendo conquistado 38 pontos em 51 possíveis. São 12 vitórias, dois empates e três derrotas. Além do melhor retrospecto, o Azulão tem a defesa menos vazada, com 35 gols, desde o início do torneio, com média apenas de 0,87% de gols sofridos por jogo. Os últimos visitantes também passaram apertado com o Azulão no ABC. A última vítima foi o Paraná, por 2 a 1, quarta-feira. Antes deles, perderam Figueirense, Grêmio, Coritiba, Goiás, Paysandu e Fluminense. A última derrota em casa aconteceu no dia 29 de agosto diante do Flamengo, por 1 a 0. Apesar da excelente performance, o técnico Péricles Chamusca deixa em dúvida o esquema tático a ser usado diante dos mineiros. Ele pode manter o 3-5-2, com Marcos Aurélio, ou optar pelo 4-4-2, com a entrada do volante Paulo Miranda. O técnico acredita em outro jogo difícil, principalmente pela situação tranqüila do adversário: "Eles não tem mais o peso da responsabilidade nas costas, então fica mais fácil de jogar. Nós, ao contrário, precisamos vencer para não ficar atrás dos nossos concorrentes", comparou. Além da dúvida tática, o time sofrerá duas mudanças. O goleiro Sílvio Luíz, recuperado de dores lombares, volta ao time após dois jogos no lugar de Luís. Titular do time desde 1998, Sílvio Luíz vai completar 363 jogos com a camisa do clube e sua experiência é considerada fundamental nesta reta final. No ataque, Fernando Baiano ganhou a camisa de Euller que, com fadiga muscular na coxa direita, ficará afastado por cinco dias dos treinamentos. Baiano está animado, porque já marcou cinco gols, inclusive o da vitória sobre o Paraná, por 2 a 1. A baixa importante é o lateral direito Anderson Lima, que já não atuou no último jogo e ficará mais 30 dias fora por causa de um entorse no joelho esquerdo. Os jogadores realizaram o último treino, um descontraído recreativo, nesta manhã, no Hotel Park Plaza, em São Bernardo do Campo. O time está concentrado desde quinta-feira à noite, medida tomada pela comissão técnica para que os jogadores pudessem ter um período maior de repouso.