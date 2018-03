São Caetano ainda tem três dúvidas O técnico Estevam Soares ainda não definiu o São Caetano para a partida de domingo contra o Flamengo, às 16 horas, no Estádio Anacleto Campanella, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, quando tentará se reabilitar da derrota para o Paysandu. Soares afirma ter três dúvidas. Na defesa, Émerson pode dar lugar ao volante Júlio César. Se for confirmada esta troca, o time será formado no esquema 4-4-2. Na ala direita, Alessandro pode voltar no lugar de Renaldo. Como o titular está voltando de uma séria contusão no rosto, talvez seja mantido como opção no banco. No ataque, Jean pode perder lugar para Fábio Pinto. Com isso, Canindé seria deslocado para o setor ofensivo. Todas estas indefinições e as mudanças são, segundo o técnico, fruto da necessidade de se aperfeiçoar o time. Após o tropeço em Belém, o São Caetano ocupa a 11ª posição, com cinco pontos.