São Caetano animado em Campina Grande O São Caetano volta suas atenções para a Copa do Brasil. Animado pela vitória no clássico sobre o Santo André, no último domingo por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista, o Azulão, nesta quarta-feira, enfrenta o Treze, no Estádio Amigão, em Campina Grande-PB, às 20h30, pela segunda fase da Copa do Brasil. Como na fase anterior, vale o mesmo regulamento. O time visitante que vencer por dois gols de diferença, descarta o jogo de volta. Na primeira fase, o São Caetano se classificou desta forma, vencendo o Corinthians Alagoano, por 2 a 0, em Maceió-AL. "Vamos respeitar o adversário, mas nosso objetivo é vencer e se for por dois gols de diferença melhor ainda", disse o técnico Zetti que comandou um treino rápido pela tarde no local do jogo. Satisfeito com o desempenho do time na vitória sobre o Santo André, Zetti não queira fazer muitas mudanças. Mas se viu forçado a mexer por contusões. O goleiro Sílvio Luís, com dores no ombro, dá lugar a Fabiano. Na defesa, Douglas, que havia estreado no domingo, está com lombalgia e será substituído por Gustavo. Apesar destas mudanças, o esquema 3-5-2 será mantido. O Treze, do técnico Maurício Oliveira vai jogar desfalcado do volante Rogério. Ele foi expulso na primeira partida, contra a Ulbra-RS, na derrota por 3 a 0 e pegou três jogos de suspensão. Em compensação, o zagueiro Cléber, também expulso nesta partida, pegou apenas um jogo de punição e está confirmado. O Treze-PB conseguiu reverter um placar praticamente impossível na primeira fase. Após os 3 a 0 no Sul, os paraibanos venceram na volta por 5 a 0.