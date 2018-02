São Caetano antecipa viagem ao Rio Precisando vencer o Botafogo por dois gols de diferença para passar à terceira fase da Copa do Brasil, o São Caetano resolveu antecipar a viagem para o Rio de Janeiro em dois dias para se dedicar exclusivamente à decisão contra o time carioca. A intenção da diretoria do time do ABC Paulista é fazer com que os jogadores sintam o clima da partida, que deverá ser realizada no estádio de São Januário na próxima quarta-feira, às 21h40. Para reverter a vantagem do Botafogo, que venceu o primeiro jogo em São Caetano do Sul por 2 a 1, o técnico Mário Sérgio contará com o retorno do zagueiro Serginho, que cumpriu suspensão automática. Ele ocupa a vaga de Marco Aurélio, expulso na partida de ida. O goleiro Silvio Luiz, recuperado de contusão, é outro que deve retornar ao time titular. Dininho ainda é dúvida. Apesar da antecipação da viagem, o treinador acha difícil reverter a vantagem, mas não considera uma missão impossível: "Não podemos nos enganar e dizer que não está difícil. É muito difícil, mas acho que podemos jogar muito melhor do que jogamos. Nós estávamos desfalcados de cinco jogadores, mas isso não serve como desculpa", explicou Mário Sérgio, que ainda aproveitou para alfinetar o adversário. "Eles falaram que ganhariam por dois gols em São Caetano. Não conseguiram. Eles devem ter um supertime, estão até nas finais do Campeonato Carioca, né?", ironizou. O Botafogo terminou o estadual do Rio de Janeiro na quinta colocação, sendo superado até pelo Americano, de Campos.