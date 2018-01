São Caetano anuncia meia Marcinho Enfim terminou a novela envolvendo o meia Marcinho. Sem acordo com o Corinthians, ele vai defender o São Caetano na temporada de 2003. O Paulista recebeu R$ 250 mil pelo empréstimo do jogador, que teve o passe fixado em US 1,2 milhão. A apresentação do jogador está confirmada para esta quarta-feira, às 15h, na sede social do Azulão. Este era o prazo dado pelo técnico Mário Sérgio, que pretende integrar o jogador o mais rápido possível dentro do elenco. "O Paulistão começa dia 25 e não temos tempo a perder", ponderou o técnico. Marcinho, agora, terá apenas que explicar porque insistiu tanto em permanecer no Corinthians, o que chegou a criar um mal-estar no São Caetano. O acordo entre as diretorias já estava definido há 10 dias, mas o jogador ainda tinha esperança de permanecer no Parque São Jorge.