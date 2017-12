São Caetano anuncia pacote de reforços com Chiquinho, ex-Santos, e Rafael Costa

As novidades dominaram a quarta-feira no estádio Anacleto Campanella. A diretoria do São Caetano apresentou nove reforços e confirmou mais dois para a disputa do Campeonato Paulista de 2018: o goleiro Helton Leite, do Botafogo, e o atacante Nininho, que retorna após defender Chapecoense e Atlético-GO neste ano por empréstimo.

Os principais destaques dos jogadores apresentados são o meia Chiquinho, que estava no Oita Trinita, do Japão e tem passagens por Corinthians, Santos, Flamengo, Fluminense e Ponte Preta, e o atacante Rafael Costa, ex-Ponte e que subiu à elite do Campeonato Brasileiro neste ano com a camisa do Ceará.

Além dos dois, foram apresentados oficialmente também o goleiro Luiz Daniel (ex-São Bernardo), o lateral-direito Pedro Costa (ex-Sampaio Corrêa), os zagueiros Domingues (ex-Juventude) e Max (ex-Joinville), e os meias Vinícius Kiss (ex-Paraná), Diego Rosa (ex-Atlético-GO) e Marino (ex-Bragantino).

O São Caetano está no Grupo B do Campeonato Paulista ao lado de São Paulo, Ponte Preta e Santo André. A estreia será contra o Ituano, no dia 17 de janeiro, em Itu, o estádio Novelli Júnior.