São Caetano aposta em Adhemar Há quatro jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o São Caetano vai tentar quebrar o jejum contra o Paysandu, domingo à tarde, no estádio Anacleto Campanella. E uma das suas armas é o atacante Adhemar, único jogador confirmado no time titular pelo técnico Mário Sérgio. O atacante também tenta se recuperar, uma vez que não marca gol há mais de dois meses, algo incomum para o maior artilheiro da história do clube. O interessante é que Adhemar ficou na reserva no jogo contra o Vasco, quando o São Caetano perdeu sua invencibilidade no Brasileiro, sob a justificativa de que passa por uma má fase. Ele próprio concorda com o técnico, mas acha que só poderá fazer as pazes com os gols se tiver a chance de jogar. "Ninguém gosta de ficar sem marcar gols. O atacante vive de gols e faz tempo que não sinto o gostinho de gol. Mas isso vai passar logo, espero que contra o Paysandu", disse Adhemar. Seu último gol foi marcado ainda pelo Campeonato Paulista, na goleada de 5 a 1 sobre o Marília, no dia 23 de fevereiro. O lateral-esquerdo Zé Carlos continua vetado pelo departamento médico com uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Ele já não participou da derrota para o Vasco, por 1 a 0. Outros dois desfalques são Marlon, com três cartões amarelos, e Luís Carlos Capixaba, que cumprirá suspensão por ter sido expulso. O time deve ser definido no coletivo previsto para sexta-feira à tarde.