São Caetano aposta em Dimba e Jean Mesmo sem marcar gols na estréia diante do Fortaleza, os atacantes Dimba e Jean serão os titulares do São Caetano diante do Paysandu, no domingo, em Belém, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Estevam Soares acredita que os dois ainda precisam ganhar entrosamento com o restante do grupo para poderem render tudo o que podem. "São excelentes jogadores, ajudarão o time e marcarão gols", disse Estevam, após o treino desta terça-feira. Mas o treinador já tem uma nova opção para o ataque: Neto Potiguar, que veio do Bahia. O único desfalque do São Caetano para o jogo de domingo continua sendo o lateral-direito Alessandro, que fraturou o osso da face no empate com o Goiás (0 x 0), ainda pela segunda rodada do Brasileiro. "Infelizmente ainda temos o Alessandro contundido. Mas o elenco está reforçado e contamos com boas peças para reposição", afirmou Estevam, lembrando que o São Caetano ocupa a 8ª posição no Campeonato Brasileiro, com cinco pontos.