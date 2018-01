São Caetano aposta em garoto na defesa O São Caetano tem um novo titular na defesa: é o jovem Thruram, de apenas 20 anos, que durante a semana ganhou a vaga do grandalhão Douglas, que tem 1,96 m, mas um desempenho inconstante. "Este menino tem força e boas qualidades técnicas", atesta Levir Culpi, sobre sua nova aposta. Confirmando o esquema 4-4-2, o técnico espera reiniciar vida nova a partir do jogo contra o Fortaleza, quarta-feira, na capital cearense. Culpi só deve confirmar a escalação do time na segunda-feira, antes da viagem para o Nordeste. Thiago deve ser o outro zagueiro. Na verdade, o técnico está muito mais preocupado em acabar com a série de três derrotas do time, diante do Cruzeiro, Palmeiras e Goiás. Com 32 pontos, o time do ABC ocupa apenas 14.ª posição. Se a defesa terá novidades, os principais reforços são as voltas do meia Lúcio Flávio e do atacante Edilson, que cumpriram suspensão automática.