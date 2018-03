São Caetano aposta em novo ataque Ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro, o São Caetano aposta na sua nova dupla de ataque para quebrar este jejum, sábado à noite, contra o Fortaleza, no Estádio Anacleto Campanella. Dimba, ex-Flamengo, e Jean, ex-São Paulo, chegaram recentemente ao clube e estão ansiosos para estrear. Na realidade, ambos tentam iniciar uma nova fase. Dimba não se deu bem no Flamengo. E Jean não teve muitas chances no São Paulo. "Fiquei feliz quando o Estevam me escalou entre os titulares. Espero continuar rendendo bem para agarrar a posição", disse Jean, que vai ocupar a vaga de Marcinho, negociado com o Palmeiras. Já Dimba vai entrar no lugar de Márcio Mixirica. Além do ataque, outras três mudanças são esperadas. Renaldo, Júlio César e Élton entram nos lugares de Alessandro, Raulen e Fábio Pinto.