São Caetano aposta nos contra-ataques Contra o Criciúma, adversário desta quarta-feira, às 20h30, no estádio Heriberto Hulse, o São Caetano aposta nos contra-ataques. Jogando fora de casa, o time do ABC paulista se prepara para ser pressionado pelo rival, mas espera surpreender e conseguir mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. "Como perdemos pontos em casa, podemos recuperar pontos fora. Este campeonato é muito equilibrado", afirmou o lateral-direito Anderson Lima. Com 40 pontos ganhos, o São Caetano ocupa a 9ª colocação e tenta se aproximar dos líderes do Brasileiro. "Fizemos bons jogos fora de casa, como nas vitórias sobre o Vitória e sobre o Grêmio. Mas precisamos acertar nosso jogo, com força na marcação e velocidade no ataque", lembrou o técnico Péricles Chamusca. A única mudança no time titular será a entrada do zagueiro Serginho no lugar de Gustavo, que cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, o esquema 3-5-2 será mantido.