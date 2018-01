São Caetano apresenta 8 reforços Cercada de tanto mistério, a apresentação das novas contratações do São Caetano foi, no mínimo, frustrante. Nesta sexta-feira à tarde, o clube anunciou oficialmente oito reforços para a temporada de 2003, mas a grande maioria é totalmente desconhecida. Segundo a direção, será mantida a filosofia de investir em promessas do futebol brasileiro. Os jogadores mais conhecidos, e que inclusive já estavam anunciados, são os volantes Ramalho, do Bahia, Marco Aurélio, do Palmeiras, e o lateral-direito Rafael, do Guarani. Zé Carlos, do Goiás, foi apresentado como lateral-esquerdo, embora seja atacante de origem. Na legião de desconhecidos estão: os atacantes Carlos Ferrari, do Mirassol, Daniel, do Atlético Sorocaba, e Valdo, do Juventude-RS. O lateral-esquerdo Dedé, do Serra-ES, deve se apresentar neste sábado. O elenco se apresentou à tarde, realizando exames médicos e físicos. Os jogadores seguem, domingo à tarde, para a Chácara Santa Luzia, em Mauá, onde irão realizar o período de pré-temporada para o Campeonato Paulista.