São Caetano apresenta colombiano O São Caetano apresenta nesta quinta-feira mais um reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro. Trata-se do lateral-direito colombiano Kilian, de 22 anos, que estava no San Lorenzo, da Argentina. O atleta já teve passagens por River Plate, América de Cali e Real Cartagena (Colômbia). Kiliam é a décima contratação da equipe do ABC. Antes dele já tinham sido contratados o zagueiro Émerson, os laterais Thiago Amaral e Renaldo, o volante Júlio César, o meia Élton, além dos atacantes Neto Potiguar, Marcelinho, Dimba e Jean. Nesta quarta-feira, os jogadores realizaram treinamentos em dois períodos. As novidades foram os retornos do lateral Alessandro e o meia Paulo Miranda, contundidos. O primeiro ficou vários dias afastados, em virtude de afundamento no osso da face, enquanto o segundo, por problemas musculares, foi vetado do jogo contra o Paysandu. Nos treinos, o técnico Estevam Soares promoveu algumas mudanças. Ele sacou o zagueiro Thiago e colocou Paulo Miranda. Com isso, o time passou a jogar no esquema 4-4-2. No entanto, o treinador preferiu não confirmar se irá trocar a formação tática ou não. ?Estamos realizando algumas mudanças, mas isso não significa que será definitivo. Até sexta-feira, vamos confirmar o esquema?, afirmou. No próximo domingo, o time do ABC encara o Flamengo no estádio Anacleto Campanella. O São Caetano é o 11º colocado, com cinco pontos ganhos.