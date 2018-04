São Caetano apresenta Douglas Grolli, emprestado pelo Grêmio

SÃO CAETANO - Nesta segunda-feira, a diretoria doSão Caetano apresentou o nono reforço para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Chegou ao clube o zagueiro Douglas Grolli, de 23 anos, emprestado pelo Grêmio até o final do ano. O jogador foi apresentado pela manhã, pouco antes do embarque da delegação para a cidade de Itu, onde o clube fará a intertemporada. O time do ABC ficará nove dias se preparando para a disputa da Série B. O retorno está marcado para a véspera da estreia contra o Ceará, dia 24, às 19h30, no estádio Anacleto Campanella.

Antes de Douglas Grolli, chegaram ao clube o goleiro Rafael Santos, zagueiro Luiz Eduardo, os volantes Dudu e Matheus, os meias Danilo Bueno e Renato Ribeiro e os atacantes Paulo Henrique e Cassiano Bodini. O técnico Marcelo Veiga, ex-Bragantino e Botafogo-SP, foi o escolhido para comandar o São Caetano durante a Série B. Douglas Grolli chegou a ser inscrito pelo Grêmio na Libertadores, mas acabou suspenso por cinco partidas pela Conmebol depois da confusão ocorrida na partida contra o Huachipato, ainda na primeira fase. Talvez por isso, o clube gaúcho tenha facilitado sua saída.