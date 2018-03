São Caetano apresenta novo atacante Num clima de despedida do meia Marcinho, destaque nos últimos anos e praticamente negociado com o Palmeiras, a diretoria do São Caetano apresentou nesta terça-feira seu nono reforço para o campeonato Brasileiro: o atacante Jean, de 24 anos, revelado pela Ponte Preta e que estava no São Paulo. O acordo entre os clubes estava definido desde a semana passada, mas faltavam alguns detalhes burocráticos, agora resolvidos. A saída de Marcinho é dada como certa por algo em torno de US$ 5 milhões. O técnico Estevam Soares já falava, segunda-feira, no passado: "É claro que é uma perda considerável, pois o Marcinho era uma peça fundamental em nosso esquema. Mas ele está indo para um grande clube e espero que ele tenha sorte". Os jogadores realizaram apenas treinamentos físicos nesta terça-feira no estádio Anacleto Campanella. A boa notícia é que o treinador poderá contar com todos os seus titulares, inclusive o zagueiro Neto, que estava no departamento médico. Ocupando a 12a posição no Campeonato Brasileiro com dois pontos ganhos, o time do ABC encara o Fortaleza, no próximo sábado, em casa, correndo atrás de sua primeira vitória.