São Caetano apresenta reforços O São Caetano confirmou a contratação do experiente lateral-direito Ânderson Lima, 29 anos, atendendo pedido do técnico Tite. A diretoria ratificou que o ex-gremista acertou contrato de três anos. Mas a apresentação do elenco nesta quarta-feira foi marcada também por outras novidades. Uma delas o lateral-esquerdo Marcinho, revelado pelo Rio Branco e que estava no Goiás. Para a mesma posição o clube já tinha anunciado Triguinho, do Figueirense, que também foi incorporado ao grupo. Outra surpresa foi o goleiro Fabiano, revelado pela Ponte Preta e que estava no América Mineiro, clube no qual foi suspenso por seis meses devido a uma agressão ao árbitro Marcos Tadeu Mafra. O ataque também contará com Edu Salles, revelado pelo União São João de Araras e realizou boa campanha no Coritiba, além de Fernandinho, do Figueirense. O ex-artilheiro da Ponte Preta, Fabrício Carvalho, e o lateral-direito Edson Mendes, da Anapolina, completam a lista de reforços. A comissão técnica também recebeu uma boa notícia: a renovação de contrato do zagueiro Serginho, que interessava a vários clubes como Fluminense e Guarani. Já com os novos contratados, a comissão técnica fará exames médicos e físicos até o fim de semana. No domingo o elenco inicia período de pré-temporada na cidade de Mirassol, no interior do Estado.